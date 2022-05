Die Aktie von BYD stand zuletzt wieder heftig unter Druck und musste allein am gestrigen Donnerstag Abschläge von 6,2 Prozent hinnehmen. Das dürfte in erster Linie auf die derzeitige Corona-Welle in China und vor allem den Umgang der Regierung mit dem Thema zurückzuführen sein.Von einem Übergang in eine Endemie will man in Peking nichts wissen, wo es derzeit täglich neue Berichte über einen laufenden Corona-Ausbruch gibt. Stattdessen wird an der Zero-Covid-Strategie festgehalten, mit überschaubarem Erfolg. Die Sorge vor einem Lockdown in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...