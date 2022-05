DGAP-News: EPTI AB / Schlagwort(e): Ankauf

Das Portfoliounternehmen Linky Tech AB ("Linky") der EPTI AB (publ) ("EPTI") erwirbt das Parkraumtechnologie-Unternehmen ApParkingSpot Nordic AB (publ) ("ApParkingSpot") in einer Transaktion, die einem sogenannten umgekehrten Erwerb gleichzustellen ist. Die Transaktion beinhaltet, dass die derzeitigen Aktionäre Aktien und Stimmen entsprechend ca. 88 % des nicht börsennotierten Unternehmens ApParkingSpot, das nach erfolgter Transaktion in Linky AB (publ) umbenannt wird.



Der Kaufpreis beträgt 76,5 Millionen SEK und wird durch neu emittierte Aktien an ApParkingSpot gezahlt. Die beiden Unternehmen verfügen durch ihre sich ergänzenden Dienstleistungen und derzeitigen Vertragspartner über erhebliche wirtschaftliche Synergien. Durch die Transaktion wird EPTI zum Mehrheitseigentümer an einer PaaS-Aktiengesellschaft (publ) mit einem attraktiven Gesamtangebot im Bereich Mobilität.



Hintergrund und Leitgedanke

ApParkingSpot ist eine Aktiengesellschaft (publ) mit mehr als 600 Aktionären und bietet ein Konzept zur Vermietung von Parkplätzen zwischen Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen. Der Service ist mit einem Airbnb für Parkplätze vergleichbar und besteht aus einer Smartphone-App zum Download und der Website apparkingspot.com. Durch die Integration des Dienstes in Linkys einzigartige Platform-as-a-Service-Lösung mit nahtloser Zahlung über Web- oder QR-Code kann das neue gemeinsame Unternehmen von den umfangreichen Synergien bzw. sich ergänzenden Dienstleistungen im Bereich der Parkraumtechnologie profitieren. Darüber hinaus haben beide Unternehmen schon heute mehrere gemeinsame Vertragspartner, unter anderem die Parkraumtechnologie-Unternehmen Parkman und Apcoa sowie die Hotellketten First Hotel Kungsbron, Scandic Backadal und Radisson Blu Waterfront.



Die Transaktion zwischen Linky und ApParkingSpot: Wenn die Transaktion durchgeführt wird, bedeutet dies u.a., dass das gemeinsame "neue Unternehmen" eine B2B2C Platform-as-a-Service-Lösung (PaaS) bereitstellt, die Unternehmen, Organisationen, Vereinen, Städten, Betreibern und Privatpersonen die einfache Vermietung, Verwaltung, Unterhaltung und Bezahlung ihrer Parkplätze und Ladestationen ermöglicht.



ApParkingSpot wird in Linky AB (publ) umbenannt.



Der Kaufpreis beträgt 76,5 Millionen SEK und wird durch neu emittierte Aktien an ApParkingSpot gezahlt.



Die Transaktion beinhaltet, dass Linkys derzeitige Aktionäre Aktien und Stimmen entsprechend etwa 88 Prozent der ApParkingSpot erhalten.



Sasa Farkas, Mitbegründer und derzeitiger geschäftsführender Direktor der ApParkingSpot wird nach Abschluss des Erwerbs als Geschäftsführer im neuen Unternehmen tätig bleiben.



Bedingung der Transaktion ist die Genehmigung auf der kommenden Hauptversammlung von ApParkingSpot.



Das Ziel ist der Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2022.

Über EPTI AB, Stockholm EPTI AG, gegründet 2017 in Stockholm ist eine Beteiligungs- und Servicegesellschaft in den stark wachsenden Bereichen Gaming, Fintech, Marketplaces, SaaS sowie Digitalisierung/IT Services. Gemäß dem Leitsatz "We empower innovation - A company builder for founders, by founders" investiert EPTI schwerpunktmäßig in Mehrheitsbeteiligungen mit einem aktiven "hands-on Ansatz bzw. gründet und finanziert zusammen mit erfolgreichen Entrepreneuren joint ventures in den stark wachsenden Bereichen der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Endverbraucheranwendungen. Die besondere Stärke der EPTI Gruppe besteht darin, Wachstumsunternehmen state-of-the-art Technologien, IT/SW-Personalressourcen sowie Managementexecution und Marketingservices zur Seite zu stellen um innovative Unternehmen und zukünftige Gamechanger / Marktführer zu entwickeln. Derzeit umfasst das Beteiligungsportfolio mehr als 25 Gesellschaften in sieben europäischen Ländern, von denen die rd. 200 Mitarbeiter und IT-Spezialisten in Mehrheitsbeteiligungen organisiert sind.



