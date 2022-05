Wichtige Punkte Netflix könnte bis Ende des Jahres fast 50 Handyspiele anbieten. Netflix glaubt, dass die Einführung von Spielen seine Kern-IPs stärkt und die Bindung an sein Ökosystem erhöht. Videospiele werden den anhaltenden Verlust an Abonnenten wahrscheinlich nicht aufhalten. Im vergangenen November hat Netflix (WKN:552484 -4,59%) fünf Handyspiele auf den Markt gebracht, die direkt in die App integriert waren: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...