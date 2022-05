von Wolfgang Ehrensberger, Euro am SonntagEuro am Sonntag: Am 13. Mai ist Kapitalmarkttag bei Grenke. Bleiben Sie dann bei Ihren Prognosen für 2022? Michael Brücker: Ja. Der Aufwärtstrend aus dem vierten Quartal hat sich in den letzten Monaten fortgesetzt. Mit fast einer halben Milliarde Euro Leasinggeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...