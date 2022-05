Köln (ots) -Herzlichen Glückwunsch, lieber Harry! Harry Laffontien (21) wurde am Samstagabend zum Sieger der 19. Staffel von DSDS gewählt. Mit 73,1 Prozent aller Zuschauerstimmen gewann der Artist aus Hiddenhausen im großen Live-Finale, moderiert von Marco Schreyl, unter den besten vier Sänger:innen von DSDS 2022.DSDS-Sieger Harry Laffontien: "Das ist der absolute Wahnsinn! Ich fühle mich gerade wie der größte Mensch auf Erden. Ich möchte mich bei allen Leuten, die angerufen haben, bedanken. Nur dank ihnen bin ich der neue Superstar! Ich hätte wirklich niemals damit gerechnet und werde alles, was in meiner Macht steht, tun, dass ich den Leuten viel Liebe und Musik zurückgeben kann."Die Voting-Ergebnisse der Live-Show von "Deutschland sucht den Superstar" 2022 im Überblick finden Sie hier bei rtl.de.Als "Superstar 2022" bekommt Harry Laffontien einen Vertrag mit der Universal Music und 100.000 Euro Siegprämie. Seine erste Single "Someone To You", die von Toby Gad geschrieben und komponiert wurde, ist seit Freitag als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen verfügbar.Vor der Jury aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange, Toby Gad und Gast-Juror Joachim Llambi, 1.400 Zuschauer:innen und einem Millionenpublikum an den Bildschirmen sangen die Top 4 im Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" in Köln: Melissa Mantzoukis, 18, Bankkauffrau aus Ingolstadt, Amber van den Elzen, 20, Studentin (Marketing Management) aus Gemert/NL, Harry Laffontien, 21, Artist/Hüpfburgen aus Hiddenhausen und Gianni Laffontien, 17, Artist/Hüpfburgen aus Hiddenhausen gaben auf der großen Showbühne noch einmal ihr Bestes, um mit ihrem Können zu überzeugen. Am Ende des Abends entschieden allein die Zuschauer:innen: Mit 73,1 Prozent aller Zuschauerstimmen wählten sie Harry zum Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" 2022.Für Interviews mit DSDS-Sieger Harry Laffontien wenden Sie sich heute bitte an Vanessa Proksch (Universal Music GmbH, vanessa.proksch@umusic.com).Ab Montag wenden Sie sich bitte an: AME Media, Moritz Jäger, moritz@ame-media.de.20 Jahre DSDS: Bewerbungen für die Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" sind jetzt schon auf rtl.de möglich.Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Deutschland+49 221 456-74307+49 170 4564307mandy.berghoff@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5216094