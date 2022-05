Noch läuft der DAX in einem seit Januar intakten Abwärtstrend. Doch so mancher Experte hofft in den kommenden Tagen auf positive Nachrichten, die den Leitindex aufwärts pushen. Zahlreiche neue Konjunkturdaten stehen auf der Agenda und auch 13 weitere Quartalsberichte von DAX-Konzernen. Der Wochenausblick. Vor dem Hintergrund eines robusten US-Arbeitsmarkt-Berichts hat der DAX am Freitag erneut schwach geschlossen. Der Xetra-Schluss von 13.674 Punkten bedeutet für die erste Maiwoche einen Abschlag ...

