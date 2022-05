Aufgrund der aktuellen humanitären Katastrophe in der Ukraine zeigt sich in Europa eine enorme Hilfsbereitschaft. Insbesondere die Spendenbereitschaft ist größer denn je, um den Menschen in der Ukraine beiseite zu stehen - Sach- und Geldspenden werden von Privatpersonen wie Unternehmen zur Verfügung gestellt. Damit einher gehen einige steuerliche Themen: Spenden aus dem Betriebsvermögen Spenden an bestimmte begünstige Einrichtungen sind gem § 4a EStG grundsätzlich als Betriebsausgaben abzugsfähig. Die Abzugsfähigkeit der Spenden ist dabei mit 10 Prozent des Gewinns (vor allfälligen Zuwendungen nach § 4b und § 4c EStG und vor Abzug des Gewinnfreibetrags) limitiert. Soweit betriebliche Spenden die 10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...