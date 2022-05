Die Deutschen gelten gemeinhin ja als Sparweltmeister. Was ihnen im Moment allerdings nicht wirklich viel einbringt. Denn in Zeiten von Niedrigzinsen und Verwahrentgelten ist es eventuell nicht wirklich sinnvoll, viel Geld auf dem Konto zu horten. Viele suchen daher nach Alternativen und stoßen dabei auch auf Dividendenaktien. Denn die teilweise attraktiven Ausschüttungen, die man so vereinnahmt, könnte man durchaus als Ersatz für regelmäßige Zinszahlungen ansehen. Vermutlich werden so auch viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...