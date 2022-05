Wichtige Punkte Beide Aktien sind während des Ausverkaufs der Technologiebranche in den Keller gegangen. Upstart steigerte seinen Umsatz im Jahr 2021 um 264 % und ist weiterhin dabei, die Kreditbranche zu verändern. Unity baut seine Führungsposition im Spielebereich aus. Das vergangene Jahr war nicht gut für Investoren in Tech-Aktien. Der Nasdaq Composite Index liegt zwar 20 % unter seinem Allzeithoch, aber selbst diese Verluste spiegeln nicht ganz den Schmerz wider, den viele Anleger in der Tech-Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...