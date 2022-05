Der Fernwartungsspezialist Teamviewer hat in der abgelaufenen Woche seine Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht und allen Aktionären endlich mal wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Denn allen Unkenrufen zum Trotz konnte Teamviewer dabei endlich mal wieder richtig überzeugen. Damit könnte in der kommenden Woche auch an der Börse die Wende gelingen.

Zwar ging das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück, doch der Rückgang fiel deutlich weniger schlimm aus als erwartet wurde. So schrumpfte das EBITDA um rund acht Prozent auf gut 83 Millionen Euro. Analysten hatten im Vorfeld mit (deutlich) weniger Gewinn gerechnet. Demzufolge hat Teamviewer seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.

Die Analysten zeigen sich in ihren neuesten Studien folgerichtig sehr optimistisch. JP Morgan bleibt bei ihrer Einschätzung "Overweight" und einem Kursziel von 18 Euro. Goldman Sachs stuft Teamviewer ...

