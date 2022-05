News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX am Wochenende mit Blick auf die Wall Street und unseren Euro. Hier ergeben sich spannende Situationen im Chartbild. DAX nun tiefer unter 14.000er-Marke Der DAX und die 14000 Punkte hat uns in dieser Woche mehrfach beschäftigt. Bis zur Fed-Sitzung war keine Entscheidung verfügbar, danach gab es einen starken Impuls auf der Oberseite, der sich dann jedoch schnell am Donnerstag umkehrte. Sorgen vor neuen Verlaufstiefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...