Nach dem sehr gut ausgefallenen US-Jobbericht blieben die Anleger in Erwartung weiterer Zinserhöhungen nervös. Der Dow Jones Industrial fuhr dabei auf der Achterbahn. In der Spitze verlor er 1,5 Prozent, schaffte zwischendrin aber auch einen kurzen Ausflug ins Plus. Am Ende gab er um 0,3 Prozent nach. Der NASDAQ 100 schwankte zwischen einem Minus von D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...