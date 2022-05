Die Ergebnisse des Öko-Barometers 2021 bestätigen erneut den langfristigen Wachstumstrend des Bio-Marktes. So gaben 38 % der Befragten an, häufig (33 %) oder ausschließlich (5 %) Bio-Produkte zu kaufen. Dabei sind deutliche Schwankungen zur Häufigkeit des Einkaufs von Bio-Produkten in den letzten Jahren auffällig: 28 % (2018), 49 % (2019) und 37 % (2020)....

