Mehr als eineinhalb Monate nach dem Start der offiziellen Produktion beginnt eine umfassende Kontrolle der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin. Am Montag (9. Mai) startet die sogenannte Erstrevision, eine Art Abnahmeprüfung. Ende März wurde Teslas erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet.Bis zum 20. Mai werde in der Anlage geprüft, ob die Anlage tatsächlich genehmigungskonform errichtet wurde und betrieben wird, teilte das Umweltministerium mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...