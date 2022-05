Im Verlauf der letzten zwei Jahre ist es Athletes Network gelungen, einen beachtlichen Kreis an Athleten und Wirtschaftsvertretern zusammenzuführen.Unsere Partnerschaft mit Athletes Network ist ein echtes Geben und Nehmen. So ermöglicht OBT ehemaligen oder noch aktiven Spitzensportler/innen den Einstieg in die Nachsportkarriere. Zudem unterstützt OBT das Netzwerk mit Abacus- und Treuhanddienstleistungen. Von welchen weiteren Vorteilen wir gegenseitig profitieren können, lesen Sie im folgenden Artikel. Vor rund zwei Jahren hat OBT die ersten...

Den vollständigen Artikel lesen ...