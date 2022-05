Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

9. Mai 2022, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Hochpräziser SHT45 Feuchte- und Temperatursensor jetzt verfügbar Sensirion präsentiert den neuen hochpräzisen Feuchtesensor SHT45 als Teil der vierten Generation von Sensirions Feuchtesensoren - der SHT4x-Serie. Der SHT45 bietet höchste Genauigkeit für Feuchte- und Temperaturmessungen, unterstützt durch Sensirions langjährige Erfahrung in der Sensortechnologie.



Der industrieerprobte Feuchte- und Temperatursensor bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Hochleistungsanwendungen. Der SHT45 ist dank der Gurtverpackung und der Eignung für Standard-SMD-Bestückungsprozesse ideal für hochvolumige Anwendungen. Der SHT45 basiert auf einem neuen und optimierten CMOSens Chip, der einen extrem niedrigen Stromverbrauch und eine hohe Genauigkeit aufweist. Die CMOSens Technologie von Sensirion bietet dank einer vollständig kalibrierten digitalen I2C-Fast-Mode-Plus-Schnittstelle ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip. Der SHT45 deckt Betriebsbereiche von 0 bis 100 % RH und von -40 C bis 125 C mit Genauigkeiten von ± 1 % RH und ?T = ± 0.1 C ab und ist dank seiner Langzeitstabilität und hohen Präzision ein Garant für zuverlässige Messergebnisse. Mit einem erweiterten Versorgungsspannungsbereich von 1.08 V bis 3.6 V und einem Durchschnittsstrom von 400 nA eignet sich der SHT45 perfekt für anspruchsvollste Anwendungen. Die aussergewöhnlich kompakte Baugrösse, die in einem robusten DFN-Gehäuse realisiert wird, ermöglicht die Integration in anspruchsvolle Designs. Dabei werden höchste Zuverlässigkeitsanforderungen gemäss JEDEC JESD47 erfüllt. "Der SHT45 ist ein weiterer Schritt, der uns durch die erhöhte Messgenauigkeit und einen weiten Versorgungsspannungsbereich des Geräts neue Möglichkeiten im Bereich der Feuchtemessung eröffnet. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Feuchtesensoren und dank unserer End-of-Line-Tests können wir die Genauigkeitsspezifikationen für jedes ausgelieferte Teil garantieren", sagt Maximilian Eichberger, Director of Humidity and Temperature Sensor Product Management bei Sensirion. Erfahren Sie mehr über Sensirion's SHT45 Feuchtesensor hier. Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



