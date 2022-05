Das im Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension enthaltene Teilvermögen investiert in voll vermietete, neuwertige Wohn-Bestandesimmobilien in der Schweiz.Zürich - Die Avobis Invest AG lanciert ihren ersten eigenen Immobilienfonds (SICAV). Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension ermöglicht qualifizierten, steuerbefreiten Anlegern der beruflichen Vorsorge eine Partizipation am Aufbau eines Portfolios von gut vermieteten, neuwertigen Wohn-Bestandsimmobilien mit einer stabilen und nachhaltigen Ausschüttung.

