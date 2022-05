The following instruments on XETRA do have their first trading 09.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.05.2022Aktien1 AU000000GME7 GME Resources Ltd.2 SE0011563410 Neodynamics AB3 AU0000220865 GCX Metals Ltd.4 US2787001096 eBet Inc.Anleihen/ETF/ETP1 US747525BR34 QUALCOMM Inc.2 FR0014009S92 Société Générale SFH S.A.3 US747525BQ50 QUALCOMM Inc.4 AT0000A2VXQ0 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG5 FR001400ABK6 Arkéa Home Loans SFH S.A.6 BE0002844257 Atenor S.A.7 XS2478521151 Hypo Vorarlberg Bank AG8 XS2446386356 Morgan Stanley9 BE6327660591 Sagerpar S.A.10 USH42097DB00 UBS Group AG11 USH42097CZ86 UBS Group AG12 IE000K9Z3SF5 Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF13 IE0000FCGYF9 Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF14 CH0558875933 SEBA Bitcoin ETP15 CH0568452707 SEBA Crypto Asset Select Index ETP16 CH0587418630 SEBA Ethereum ETP17 CH1113516871 SEBA Polkadot ETP