Dank boomender Chip-Nachfrage und schwächerem Euro konnte das Unternehmen die Marge weiter steigern und in Erwartung eines noch stärkeren US-Dollar die Jahresprognose abermals anheben. Der operative Gewinn für die Monate Januar bis März - das sogenannte Segmentergebnis - erreichte 761 Mio. Euro und lag damit 6 % über dem Wert von Oktober bis Dezember (717 Mio. Euro). Bei einem Umsatz von 3,3 Mrd. Euro - ein Plus von 4 % zum Vorquartal - entspricht das einer Marge von 23,1 %. Analysten hatten im Schnitt mit 3,219 Mrd. Euro Umsatz und 712 Mio. Euro Segmentergebnis gerechnet. Die Jahresprognose wurde in Erwartung eines stärkeren durchschnittlichen Dollar-Kurses angehoben. Die neue Schätzung unterstellt einen durchschnittlichen Wechselkurs von 1,10 $ zum Euro, während die bisherige von 1,15 $ ausgegangen war. INFINEON peilt nunmehr 13,5 (zuvor: 13,0) Mrd. Euro Umsatz plus oder minus 500 Mio. Euro sowie eine Segmentergebnismarge von über 22 (zuvor: etwa 22) % in der Mitte der Spanne an.



