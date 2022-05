Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim schliesst Übernahme der PRB Group ab und baut Solutions & Products aus



09.05.2022 / 09:00





Zweistelliger Wachstumsmotor im attraktiven Markt für Reparaturen und Sanierungen in Frankreich



Hoch angesehene Marke, führend in Innovation und Nachhaltigkeit



Beschleunigt das Wachstum des Bereichs Solutions & Products, der bis 2025 30 Prozent des Nettoumsatzes der Holcim Gruppe erreichen wird



Holcim hat die Übernahme der PRB Group abgeschlossen. Die PRB Group ist Frankreichs grösster unabhängiger Hersteller von Spezialbaulösungen mit einem Nettoumsatz von 340 Millionen Euro im Jahr 2022 (geschätzt). Die PRB Group bietet eine breite Palette von Hochleistungs-Baulösungen an, von Beschichtungen und Dämmstoffen bis hin zu Klebstoffen und Bodenbelägen mit modernen Energieeffizienz- und Renovierungslösungen.

Mit der Übernahme von PRB Group wird das strategische Ziel von Holcim vorangetrieben, das Geschäft mit Solutions & Products bis 2025 auf 30 Prozent des Nettoumsatzes der Gruppe auszuweiten. PRB Group erweitert das Portfolio von Holcim an Speziallösungen für das Bauwesen in Europa und ergänzt PTB-Compaktuna (PTB) in Belgien.

Miljan Gutovic, Region Head EMEA: "Ich heisse alle Mitarbeitenden der PRB Group herzlich in der Holcim-Familie willkommen. Ich freue mich über die herausragende Expertise und Leidenschaft, die sie in unser Team in Frankreich einbringen. Dies ist ein weiterer spannender Schritt in der Expansion von Solutions & Products im attraktiven Markt für Reparaturen und Sanierungen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die nächste Ära des Wachstums einzuleiten, um Städte durch energieeffiziente und langlebige Gebäude grüner zu machen."

Die 1975 gegründete PRB Group hat sich zu Frankreichs grösstem unabhängigen Hersteller von Speziallösungen für das Bauwesen entwickelt. Als etablierter Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit arbeitet das hochmoderne Forschungs- und Entwicklungszentrum der PRB Group an Innovationen für ökologisches Design und einfach zu verwendende Hochleistungsprodukte. Die Produkte und Lösungen der PRB Group ergänzen sich hervorragend mit denen von Holcim und erweitern die Reichweite des Unternehmens im wachstumsstarken Markt für Reparaturen und Sanierungen. Die PRB Group deckt den gesamten französischen Markt mit mehr als 700 Mitarbeitern und hochmodernen Einrichtungen ab, darunter dem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum (R&D), fünf Produktionsstätten und 26 Lager sowie 1300 Vertriebshändler.

Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim, Lafarge und Malarkey Roofing Products. Holcim ist ein Unternehmen mit 70'000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den sozialen Medien LinkedIn und Twitter.

Über PRB Group

Die PRB Group ist Frankreichs Nummer 1 unter den unabhängigen Herstellern von Speziallösungen für das Bauwesen und bietet seit 1975 hohe Leistung und erstklassigen Service. Das Unternehmen bietet eine breite Palette innovationsorientierter Lösungen an, die von Beschichtungen und Dämmstoffen bis hin zu Klebstoffen und Fussbodensystemen reichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf nachhaltigen und energieeffizienten Gebäuden, die hohe Leistung, Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden. Die Lösungen von PRB finden breite Anwendung bei Neubauten und Sanierungen in allen Bereichen des Bauwesens, vom Wohnungsbau über das Bildungswesen bis hin zum Gesundheitswesen und zum Handel. Die PRB Group beschäftigt mehr als 700 Mitarbeitende in ihren hochmodernen Einrichtungen, von ihrem Forschungs- und Entwicklungszentrum (R&D) und 5 Produktionsstätten bis hin zu ihren 26 Lagern, und zählt mehr als 1300 Vertriebspartner in ganz Frankreich. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit ist die PRB Group der erste und einzige Hersteller von Spezialbaulösungen in Frankreich, der mit seiner R&D-Linie "Responsible and Sustainable" ein komplettes Sortiment an Lösungen mit reduziertem Kohlenstoff-Fussabdruck anbietet.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

