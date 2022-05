In den vergangenen Wochen zählte die Aktie von SMA Solar zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Die Euphorie, die die gesamte Solarbranche erfasst hat, hat auch beim SDAX-Titel in der Spitze für ein Comeback von 90 Prozent gesorgt. Am Montag setzt der Titel allerdings deutlich zurück, eine skeptische Jefferies-Studie belastet.Die Aussichten für SMA Solar würden sich verdüstern, so Analyst Constantin Hesse. Lieferengpässe und der intensive Wettbewerb dürften die Marktanteile des Konzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...