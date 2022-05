Die DAX-Dividendensaison ist noch nicht vorbei. Aber wie wir mit Blick auf den Unternehmenskalender erkennen können, haben viele Highlights bereits ihre Ausschüttungen ausgezahlt. Das ist eine Erkenntnis, die so manchem wehtut: Schließlich müssen wir uns in der Folge bis zum nächsten Jahr gedulden. Ein Highlight steht in der Dividendensaison nämlich noch aus: Es ist die Fresenius-Aktie (WKN: 578560). Gemessen an 0,92 Euro je Aktie und einem Aktienkurs von 34,10 Euro liegt die Dividendenrendite derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...