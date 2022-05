Das starke Wachstum des Finanzdienstleisters HYPOPORT im ersten Quartal hat sich auch unter dem Strich in einem höheren Gewinn niedergeschlagen. Das MDAX-Unternehmen verdiente deutlich mehr, die vorläufig Ende April gemeldeten Kennziffern bestätigte man. Netto verdiente HYPOPORT in den ersten drei Monaten 12,8 Mio. Euro, das waren 37 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,99 Euro. Der Umsatz legte um ein Viertel auf 136 Mio. Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 35 % auf 17 Mio. Euro.



Alle vier Unternehmensbereiche trugen zum Wachstum bei.Wachstumstreiber war das größte Segment Kreditplattform mit einem Umsatzanstieg um 31 % auf 59,8 Mio. Euro, was vor allem dem Baufinanzierungsgeschäft zu verdanken war. Für das Gesamtjahr hat sich das Unternehmen einen weiteren Anstieg des Konzernumsatzes auf 500 bis 540 Mio. Euro und ein EBIT in der Spanne zwischen 51 und 58 Mio. Euro vorgenommen. 2021 hatte HYPOPORT einen Umsatz von 446 Mio. Euro und ein EBIT von 47,7 Mio. Euro erzielt.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

HYPOPORT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de