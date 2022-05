Der VW ID.3 GTX, die geplante Performance-Variante des ID.3, wird wohl nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen. Denn der ID.3 GTX soll auf dem überarbeiteten ID.3 basieren, dessen Facelift frühestens für 2023 erwartet wird. Das berichtet Auto Express unter Berufung auf Aussagen von VW-Produktsprecher Martin Hube bei der Vorstellung des ID.5 in Österreich. Am Rande der IAA im September 2021 ...

