Kanada verfügt über einen großen Rohstoffreichtum und ist bei manchem Rohstoff sogar führend in der WeltIn Kanada gibt es beispielsweise Kohle, Eisen, Kupfer, Zink und weitere Industriemineralien. Edelmetalle wie Gold oder Platin sind ebenfalls vorhanden, sogar Diamanten (in den Nordwest Territorien). Bei den Erdölreserven liegt Kanada am zweiten Platz hinter Saudi-Arabien, Ölsandvorkommen nicht mitgerechnet. In Ontario wird neben Gold auch Kupfer gefördert. Zu den dort ansässigen Goldunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...