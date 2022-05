EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Die VERBUND AG gibt hiermit die Akquisition eines regulierten und in Betrieb befindlichen PV-Portfolios mit insgesamt 82 MWp installierter Leistung in Spanien bekannt. Des weiteren wird eine umfangreiche Entwicklungsplattform (Wind und PV) samt Entwicklungsteam erworben. Rund 2.100 MW dieser Plattform befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Projektentwicklung, rund 2.400 MW sind Greenfield Projekte. Das Entwicklungsteam ermöglicht eine stetige Weiterentwicklung der Aktivitäten von VERBUND in Spanien. Erworben werden 100% der Geschäftsanteile dieses Portfolios. Die Projekte sind regional in Spanien diversifiziert. Auf Basis der projektierten Leistung liegt der geografische Fokus der Projekte in der Region Kastilien-La Mancha (Zentralspanien) und der Region Andalusien (Südspanien). Verkäufer sind mehrere Fonds der Q-Energy Gruppe. Manager der Verkäuferfonds ist Q-Energy Private Equity, einer der führenden Fondsmanager mit dem Investmentfokus auf Erneuerbare Energien. Die VERBUND-Strategie 2030 sieht ein signifikantes Wachstum im Bereich Photovoltaik und Windkraft vor, mit der Zielsetzung, dass bis 2030 rund 20-25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreicht werden. Nach dem erfolgten Markteinstieg in Spanien Ende November 2021 mit dem Projekt Illora und dem Erwerb von 70% der Anteile an vier Wind- bzw. einer PV-Projektgesellschaft in Spanien von Capital Energy Power Vortice S.L.U. im März 2022 stellt diese Transaktion einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Ziels dar und ermöglicht VERBUND, eine führende Position am spanischen Energiemarkt einzunehmen. Kontakt: Mag. Andreas Wollein

