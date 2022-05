Der Bitcoin weitet die Verluste aus der Vorwoche zu Beginn der neuen Woche aus und verliert am Montagvormittag weitere 3,5 Prozent. Da mit Blick auf das Makro-Umfeld kaum Besserung in Sicht ist und positive Krypto-spezifische News dieser Tage verpuffen, scheint ein Test des bisherigen Jahrestiefs nun sehr wahrscheinlich.Nach einem Stabilisierungsversuch am Freitag und Samstag taumelt der Kurs seit Sonntag weiter nach unten. Am Montagvormittag geht es auf 24-Stunden-Sicht um weitere 3,5 Prozent auf ...

