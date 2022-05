Ungewöhnlich plastisch erklärt Finanzvorstand Ralf Selke das Geschäftsmodell der seit einigen Monaten im Spezialsegment m:access der bayerischen Börse gelisteten MHP Hotel AG bei seiner Präsentation auf der von GBC organisierten MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz: "Wenn man ein Hotel schüttelt: Alles, was dann rausfällt, das sind wir." So einfach kann eine Investmentstory sein. Konkret agiert die ... The post MHP Hotel: Inflationsausgleich in bester Lage appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...