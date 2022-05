Wie die meisten Aktien musste auch die Allianz in der vergangenen Woche herbe Verluste hinnehmen. Wenngleich jene zu nicht unwesentlichen Teilen auf Dividendenabschläge zurückzuführen waren, so sind die jüngsten Entwicklungen doch alles andere als erfreulich und es scheinen dunkle Wolken aufzuziehen.Die offensichtlichste Schwäche der Allianz (DE0008404005) bestand zuletzt darin, dass die an der Börse die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro nicht verteidigen konnte. Stattdessen ging es bis zum Wochendne auf 195,70 Euro abwärts, was auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...