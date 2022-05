Verbund kauft ein PV-Portfolio mit insgesamt 82 MWp installierter Leistung in Spanien. Des weiteren wird eine umfangreiche Entwicklungsplattform (Wind und PV) samt Entwicklungsteam erworben. Rund 2.100 MW dieser Plattform befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Projektentwicklung, rund 2.400 MW sind Greenfield Projekte. Damit stockt Verbund das Spanien-Portfolio auf: In den vergangenen Monaten hat Verbund bereits zwei Akquisitionen in Spanien bekanntgegeben.

