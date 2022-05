Der deutsche Aktienmarkt setzt auch in der neuen Handelswoche seinen Abwärtstrend fort. Nach anfänglichen Kursgewinnen stürzt der DAX zeitweise unter die Marke von 13.500. Es droht ein neues starkes Verkaufssignal und in der Folge weitere kräftige Kursverluste. Selbst ein Fall der 13.000 ist nicht mehr auszuschließen.Neben den steigenden Zinsen ist es erneut die Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts, die den Markt stark belastet. Viele Anleger schauen heute nach Moskau, wo Putin an den ...

