- BARCLAYS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1750 (2070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RATHBONE BROTHERS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 2200 PENCE - BARCLAYS CUTS RATHBONE BROTHERS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 2200 PENCE - BARCLAYS CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 4100 (3700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 630 (610) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS IAG PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1940 (2150) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 625 (685) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 834 (862) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3289 (3421) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CREST NICHOLSON TARGET TO 415 (436) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS REDROW PRICE TARGET TO 784 (811) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TAYLOR WIMPEY TARGET TO 189 (191) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1525 (1961) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1207 (1218) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6600 (6300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 440 (485) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 615 (520) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 900 (860) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7200 (7500) PENCE - 'OUTPERFORM'



