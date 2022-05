Unterföhring (ots) -9. Mai 2022. Make love, not war: Die Ralf-Schmitz-Show "Paar Wars" wird 2022 in SAT.1 zu "Paar Love". "Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die 'War' im Titel trägt. Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: 'Make love, not war!' In diesem Zuge haben wir den Sendungs-Titel kurzerhand in 'Paar Love' geändert", erklärt Moderator Ralf Schmitz.Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Paar Love" starten Ende Mai. Tickets für die Aufzeichnungen in Köln gibt es hier (https://tvtickets.de/info.php'show=PaarLove). In jeder Show stellen sich drei ganz unterschiedliche Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, am besten harmonieren und das meiste Geld für ihren Jackpot eingesammelt haben, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen. Produziert wird "Paar Love" von der Deutschen ProduktionsUnion.Hashtag zur Show: PaarLovePressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5216763