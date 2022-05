Osnabrück (ots) -https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/article40060249.ece?token=175149944&previewAll=false#Arbeitgeber gratulieren neuer DGB-Chefin Yasmin FahimiDulger: Wir hoffen weiterhin auf eine vertrauensvolle Sozialpartnerschaft - "Tragende Säule für Wohlstand und Demokratie"Osnabrück. Die Arbeitgeber setzen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der neuen DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wir Arbeitgeber gratulieren Yasmin Fahimi herzlich zur Wahl und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir hoffen natürlich weiterhin auf eine vertrauensvolle Sozialpartnerschaft." Dulger betonte, die Sozialpartnerschaft habe das Land in den letzten Jahren stark gemacht. Sie sei eine der tragenden Säulen für Wohlstand und Demokratie. Gerade auch in Zeiten von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie habe sich gezeigt, "wie unerlässlich eine funktionierende Sozialpartnerschaft in unserem Land ist".Dem bisherigen DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann dankte Dulger "von ganzem Herzen für die sehr vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren". Er betonte: "Vertrauen ist das A und O, wenn man auch mal konfliktreiche Themen diskutieren und lösen muss. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich war und ist."Die 54-jährige SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi war zuvor auf dem Bundeskongress des DGB in Berlin mit 93,2 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen zur Nachfolgerin von Hoffmann gewählt worden. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten. Hoffmann, der den Deutschen Gewerkschaftsbund seit 2014 geführt hatte, geht in den Ruhestand.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5216920