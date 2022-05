DJ MARKT USA/Wall Street dürfte auf Talfahrt bleiben

Die zweitägige Talfahrt der Wall Street dürfte am Montag andauern. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine schwache Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Stagflationssorgen hatte die US-Börsen im Anschluss an die Leitzinsanhebung der US-Notenbank belastet. Diese Sorgen seien übers Wochenende nicht weniger geworden, heißt es. "Wir haben eine Verlangsamung des Wachstums und eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir in den 18 Monaten vor diesem Jahr hatten, was die ideale Kulisse für die Risikomärkte war", erläutert Portfolioberwalter Hani Redha von PineBridge Investments. "Die Umstände haben die Federal Reserve und die US-Inflation in einen Wettlauf verwickelt, um zu sehen, wer am aggressivsten sein kann, aber die Fed scheint immer im Aufholmodus zu sein. Die Frage, ob die Zentralbanken in der Lage sind, die Inflation wirksam zu bekämpfen, ist nach wie vor eine wichtige Quelle von Ängsten (...)", sagt Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management.

