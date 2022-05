ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 193 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts der rückläufigen Umsatzentwicklung im ersten Quartal und der schwachen Aussichten im zweiten Quartal sei es sehr unwahrscheinlich, dass der Sportartikelhersteller 2022 sein Wachstumsziel erreiche, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe die Aktie jüngst schon wegen der mittelfristigen Perspektiven abgestuft und bevorzuge die Konkurrenten Puma und JD Sports./gl/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 04:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1EWWW0