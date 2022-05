Hamburg (ots) -- Die Veranstaltung findet vom 10. bis 12. Mai in Genf statt- Das Unternehmen präsentiert sein Produktportfolio am Stand Nummer L180- Termine für vertrauliche Beratungsgespräche verfügbar- Steigende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln sorgt für gute AussichtenDas Hamburger Startup PlantaCorp GmbH wird vom 10. bis 12. Mai auf der führenden Messe für Nahrungsergänzungsmittel, der Vitafoods Europe, in Genf (Schweiz) vertreten sein. Der Hersteller von flüssigen liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln wird sein Produktportfolio am Stand Nummer L180 präsentieren. Die Messe bringt eine Branche mit guten Zukunftsaussichten zusammen. Experten zufolge soll der weltweite Markt für Nahrungsergänzungsmittel bis 2027 um 7,5 Prozent wachsen, der größte Teil davon in Europa. Die Vitafoods bietet den Herstellern die Möglichkeit, ihre Neuentwicklungen zu präsentieren, sich zu vernetzen und Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.Neben den beiden Firmengründern Jan Braband und Rinat Albetkov werden auch drei Business Development Officer vor Ort sein. Interessierte können mit ihnen einen Termin für ein vertrauliches Beratungsgespräch vereinbaren."Vitafoods ist wohl die größte Veranstaltung für Nahrungsergänzungsmittel in der Welt, und einmal im Jahr trifft sich das Who-is-Who in Genf", sagt Jan Braband, CEO von PlantaCorp. "Wir stellen fest, dass liposomale Formulierungen immer noch nicht so verbreitet und bekannt sind, wie sie es sein sollten - angesichts dessen, was sie leisten können. Deshalb müssen wir auf der Vitafoods präsent sein, um die Botschaft über die liposomale Revolution weiter zu verbreiten und neue Kunden und Interessengruppen zu treffen."Hohe Bioverfügbarkeit durch innovative TechnologiePlantaCorp ist einer der Pioniere in der Herstellung von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln, deren hohe Bioverfügbarkeit wissenschaftlich nachgewiesen ist. Das Unternehmen stellt ausschließlich in Deutschland mit einer zum Patent angemeldeten Technologie her, die lebenswichtige Nährstoffe in Liposomen verpackt, die vom Körper maximal aufgenommen werden können.Die exhuastive Produktpalette von PlantaCorp umfasst viele verschiedene Produktkategorien sowie Inhaltsstoffe, Süßstoffe und Aromen. Der Herstellungsprozess ist international zertifiziert, unter anderem für ISO 22000 und biologische Produktion. PlantaCorp bietet außerdem die schnellste Lieferzeit in der Branche und einen hervorragenden Kundenservice. So konnte das Unternehmen bereits Kunden aus mehr als 29 Ländern für sich gewinnen."Vitafoods ist ein großartiger Ort, um andere Menschen und Unternehmen für die Idee der liposomalen Nahrungsergänzung zu begeistern, und ich freue mich darauf, dies zu tun", sagt Rinat Albetkov, CEO von PlantaCorp. "Es ist auch eine großartige Gelegenheit, sich mit bestehenden Kunden auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich von neuen Ideen, Trends und Menschen inspirieren zu lassen. Darüber hinaus freue ich mich in diesem Jahr auf einen intensiven Austausch mit anderen Unternehmen über die aktuelle Marktsituation, die Herausforderungen und Auswege. Die Erfahrungen der anderen Unternehmen können für uns sehr wertvoll sein und umgekehrt. Das ist sehr bereichernd!"Über PlantaCorpPlantaCorp ist ein ISO 22000- und GMP-zertifizierter deutscher Hersteller von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere einzigartige, fortschrittliche Technologie zur Verkapselung von Vitalstoffen versorgt unsere Kunden mit hoch-effektiven, maximal absorbierbaren liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. PlantaCorp unterstützt seine Geschäftspartner bei der Eroberung des globalen Marktes sowohl mit unserer Auftragsherstellung als auch mit unseren White-Labelling-Services. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft, indem wir eine neue Sichtweise auf Nahrungsergänzungsmittel schaffen. Unser Ziel ist es, unsere moderne und innovative liposomale Technologie für jeden zugänglich zu machen.Weitere Informationen unter www.plantacorp.comPressekontakt:PlantaCorp GmbHKatharina Delfs+49 40 740 771-144Katharina.Delfs@plantacorp.comOriginal-Content von: PlantaCorp GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161788/5217012