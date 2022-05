NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Prosus mit "Hold" und einem Kursziel von 46 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft könne als ein Instrument gesehen werden, um mit einem Abschlag auf den chinesischen Internetkonzern Tencent zu wetten, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Prosus-Management ein Mandat, um alle Barmittelzuflüsse von Tencent in Richtung wachstumsträchtiger, aber noch verlustreicher Geschäftsbereiche zu kanalisieren. Die Prosus-Aktionäre hätten bei der Kapitalausschüttung nichts zu melden, da diesbezüglich die Internetholding Naspers - die über die Hälfte der Prosus-Aktien hält - die alleinige Kontrolle ausübe./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 10:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2022 / 19:00 / ET

