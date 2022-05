Es war schon eine Farce: Über Monate hinweg gab es immer wieder Wasserstandsmeldungen und Gerüchte, wohin Stürmerstar Erling Haaland wechseln wird. Gefühlt wurde jeder einzelne Top-Club Europas mehrfach als neuer Verein genannt. Nun scheint das Drama aber zu enden. So soll Haaland den BVB über einen Wechsel zu Manchester City informiert haben. Das vermeldeten am Montag Sky und das Portal The Athletic. Nach Angaben des Pay-TV-Senders hat City-Boss Ferran Soriano den BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim ...

