Am Freitag, den 13. Mai lädt Nestlé Deutschland erstmals zu einer digitalen und interaktiven Karrieremesse ein. Bei verschiedenen "NESTalks" können sich Student:innen und Absolvent:innen den ganzen Tag über alle Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie das Nachhaltigkeitsengagement bei Nestlé informieren und dabei auch direkt mit Expert:innen ins Gespräch kommen. Die Anmeldung ist kostenlos und über die Online-Plattform Nestle Connect (vfairs.com) (https://nestleconnectde.vfairs.com/) möglich.An drei virtuellen Messeständen erhalten die Besucher:innen Hintergründe und Einblicke zu Ausbildung und Dualem Studium, den Praktika, Traineeprogrammen und Direkteinstiegsmöglichkeiten sowie zu Verantwortung und Nachhaltigkeit bei Nestlé. "Wir bieten den Teilnehmer:innen ganz gezielt kompakte Informationen, einen Blick hinter die Kulissen und Gesprächspartner:innen an, um sie für eine Karriere bei Nestlé zu begeistern. Flexibilität ist uns bei diesem neuen Messeformat besonders wichtig: Jede:r kann selbst entscheiden, wann er oder sie vorbeischauen möchte, die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich und die virtuellen Messestände bleiben noch drei weitere Monate für Besucher:innen geöffnet", sagt Taline Staab, Recruiting Specialist bei Nestlé Deutschland.Expert:innen informieren im Live-Dialog zu FokusthemenMit einem Austausch rund um die Themen Nachhaltigkeit und Kommunikation startet um 13 Uhr das Live-Programm im Dialogformat. Anita Wälz, Director Sustainability & Corporate Communications und Laura Kiesewetter, Head of Digital Communications bei Nestlé in Deutschland stellen im Live "NESTalk" vor, was das Unternehmen bewegt und wie jede:r Einzelne durch seine Arbeit etwas Positives bewirken kann.Etwa beim Klimaschutz (https://www.nestle.de/klimaschutz): Hier hat Nestlé das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf null zu senken und die "Grüne Null" zu erreichen. Daran arbeiten alle Kolleg:innen gemeinsam und setzen auf Methoden der regenerativen Landwirtschaft bei der Erzeugung von Zutaten, nachhaltige Produktion mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien sowie umweltfreundlichen Transport und Logistik. Ebenfalls im Fokus stehen besser recyclingfähige Verpackungen, weniger Einsatz von Neuplastik und mehr klimafreundliche Produkte.Ab 14 Uhr liegt der thematische Schwerpunkt auf Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewegen. Die Teilnehmer:innen erhalten von den Recruiting-Expert:innen Taline Staab und Elena Zeiß Einblicke in die Arbeitswelt bei Nestlé, die kreative und offene Unternehmenskultur, konkrete Stellenangebote und Entwicklungsperspektiven. Anschließend beantworten die Nestlé-Expert:innen ab 15 Uhr an den Messeständen die Fragen der Teilnehmer:innen.Nestlé bietet Perspektiven für junge Menschen in Deutschland und EuropaIm Rahmen der europaweiten und unternehmensübergreifenden "Alliance for YOUth"-Initiative (https://www.nestle.de/medien/medieninformationen/nestle-alliance-for-youth-300.000-neue-m%C3%B6glichkeiten) setzt sich Nestlé dafür ein, junge Menschen durch Arbeitsmöglichkeiten und Berufserfahrungen auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Mit innovativen Lösungsansätzen, nachhaltigem Wissen und digitalen Kompetenzen soll die junge Generation das nötige Handwerkszeug erhalten, um die Herausforderungen von heute und morgen erfolgreich zu bewältigen und die Zukunft mitzugestalten.Pro Jahr bietet Nestlé Deutschland rund 80 Ausbildungsplätze, 150 Praktika, 11 verschiedene Traineeprogramme sowie fünf Duale Studiengänge an und rekrutiert fortlaufend. Bis 2025 sollen es 1.100 Einstiegsstellen und mehr als 1.800 Ausbildungsplätze, Trainee- und Praktikumsstellen sein.