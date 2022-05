Sarnia, Ontario, 9. Mai 2022 - Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schweren Rohölen und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt seine Mitgliedschaft im Canada Plastics Pact (CPP) bekannt.

Der CPP ist Teil des globalen Plastik-Pakt-Netzwerks der Ellen MacArthur Foundation. Gemeinsam mit anderen Kunststoffpakten auf der ganzen Welt erfolgt hier ein Zusammenschluss zu einem Netzwerk nationaler und regionaler Initiativen, die sich der Vision einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe verschrieben haben. Im CPP kommen Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um über die Bündelung ihres Know-hows, ihre Zusammenarbeit und ihren Willen zum Handeln gemeinsam eine nationale Lösung für den Plastikmüll und die Plastikverschmutzung zu finden.

"Kunststoffabfälle sind ein sich rasch ausweitendes globales Problem, für das innovative Kreislauflösungen benötigt werden, die praktisch und nachhaltig sind und einen echten sozioökonomischen Wandel bewirken können. Aduro ist stolz darauf, den Canada Plastics Pact zu unterstützen, da wir in strategischen Belangen mit der Industrie und allen Regierungsebenen zusammenarbeiten und uns auf die Vermarktung von emissionsarmen, zirkulären Ansätzen für das Upcycling von Kunststoffen konzentrieren. Aduro ist sich dessen bewusst, dass eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Reichweite ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, um das chemische Recycling von Kunststoffen mit dem Verfahren unserer patentierten Hydrochemolytic-Technologie umzusetzen", meint Ofer Vicus, Chief Executive Officer bei Aduro.

"Die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen in Kanada erfordert die Kooperation mehrerer Interessengruppen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir freuen uns, dass Aduro Clean Technologies dem Canada Plastics Pact als unterzeichnender Partner beigetreten ist und uns mit seinen Fachkenntnissen und seiner Erfahrung, wie die Grenzen des traditionellen Recyclings mit seiner innovativen Technologie der chemischen Umwandlung überwunden werden können, unterstützt", sagt Sinead King, der beim Canada Plastics Pact als Director of Partnership Engagement verantwortlich zeichnet.

Über den Canada Plastics Pact

Der Canada Plastics Pact (CPP) ist eine von der Industrie organisierte, wertschöpfungskettenübergreifende Kooperationsplattform, an der mehrere Interessengruppen beteiligt sind, und die dem Plastikmüll und der Plastikverschmutzung den Kampf angesagt hat. Im CPP setzen sich die teilnehmenden Partner gemeinsam für die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft in Kanada ein, in der Kunststoffabfälle in der Wirtschaft und nicht in der Umwelt verbleiben. Der Pakt vereint Unternehmen, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und andere wichtige Akteure der lokalen Kunststoff-Wertschöpfungskette zu klaren, umsetzbaren Zielvorgaben für 2025. Der Canada Plastics Pact ist ein Mitglied des globalen Plastik-Pakt-Netzwerks der Ellen MacArthur Foundation. Es handelt sich um eine unabhängige Initiative von The Natural Step Canada, einer nationalen Wohltätigkeitsorganisation mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Förderung von Wissenschaft, Innovation und strategischer Führung und dem Ziel, eine starke und integrative Wirtschaft zu fördern, die sich innerhalb der Grenzen der Natur entfaltet.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

mailto:ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

mailto:ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

mailto:nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65695Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65695&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0074081070Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA0074081070