Ford und ein unbekannter Investor wollen sich offenbar von mehr als 20 Millionen Rivian-Aktien trennen. Die Aktie des Tesla-Rivalen geht daraufhin vorbörslich auf Talfahrt. Die Details. Die Aktie des US-Elektroautobauers Rivian ist an der Nasdaq vorbörslich am Montag um mehr als 17 Prozent eingebrochen. Der Grund: Der US-Nachrichtensender CNBC hatte am Sonntag berichtet, dass Ford acht Millionen seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...