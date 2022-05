Ford und ein unbekannter Investor wollen sich offenbar von mehr als 20 Millionen Rivian-Aktien trennen. Die Aktie des Tesla-Rivalen geht daraufhin vorbörslich auf Talfahrt. Die Details.

Die Aktie des US-Elektroautobauers Rivian ist an der Nasdaq vorbörslich am Montag um mehr als 17 Prozent eingebrochen. Der Grund: Der US-Nachrichtensender CNBC hatte am Sonntag berichtet, dass Ford acht Millionen seiner Rivian-Anteile abstoßen wolle.

Der US-Autobauer Ford hält aktuell rund 102 Millionen Rivian-Aktien. Ford wolle die Rivian-Aktien über Goldman Sachs verkaufen, heißt es.

Darüber hinaus plane auch JPMorgan Chase den Verkauf von 13 bis 15 Millionen Rivian-Aktien für einen nicht genannten Kunden. Sowohl die Rivian-Aktienpakte von Ford als auch die von JPMorgan sollen für einen Preis von 26,90 US-Dollar je Anteilsschein verkauft werden.

Innerhalb von sechs Monaten ist die Rivian-Aktie um mehr als 70 Prozent eingebrochen:

Rivian kämpft derzeit mit hohen Verlusten und Lieferschwierigkeiten. Im März hatte das E-Auto-Start-up erklärt, dass es in diesem Jahr voraussichtlich nur 25.000 elektrische Lkws und SUVs produzieren werde. Zum Vergleich: Tesla hat im vergangenen Jahr weltweit mehr als 936.000 Elektroautos verkauft.

Amazon und Ford sind unter den Rivian-Großaktionären.

Autor:Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

