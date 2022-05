Die Aktie von Adesso zählt heute zu den großen Verlierern an der Börse. Das Wertpapier verliert deutlich an Wert. Ein Kurssturz auf zwischenzeitlich 161,20 Euro beschert der Adesso-Aktie gegenwärtig einen hinteren Platz in den Performance-Ranglisten am Aktienmarkt. Das Papier verlor gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages um 6,28 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...