Am 28. April notierte die Munich-Re-Aktie noch bei 245 Euro und schnupperte an einem Kaufsignal. Ein paar Handelstage später hat sich das Blatt gewendet und es fehlt nicht mehr viel bis zum März-Tief. Am morgigen Dienstag wird der Rückversicherer seine Zahlen für das Q1 veröffentlichen. Etwas mulmig wird den Anlegern sein.Als der Vorstand im Februar seine Gewinnpläne für 2022 ausarbeitete, hatte der russische Angriff auf die Ukraine noch nicht begonnen. Am 23. Februar setzte sich der Vorstand um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...