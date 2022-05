Die anhaltenden, harten Lockdowns in China, dem größten Metallkonsumenten der Welt, beeinträchtigen die Nachfrage von Seiten der Endverbraucher und die Stimmung in Bezug auf den Sektor, heißt es in einem aktuellen Bericht von Fitch Solutions Country Risk & Industry Research.Die Analysten bleiben dennoch bei ihrer bisherigen Prognose für das laufende Jahr, da die Rohstoffpreise nach wie vor über dem Niveau von vor dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...