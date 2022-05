NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In seinem aktualisierten Bewertungsmodell für den Essenslieferdienst geht Analyst Marcus Diebel nun für die Jahre ab 2024 von etwas niedrigeren Margen und einem geringeren Wachstum besonders in Asien aus. Entscheidend für das hohe Aufwärtspotenzial der Aktie sei das angestrebte Erreichen der Gewinnschwelle 2023, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 12:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 12:42 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

DELIVERY HERO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de