FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 MHZ GRS426003000
AB/FROM ONWARDS 09.05.2022 14:43 CET
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MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 MHZ GRS426003000
AB/FROM ONWARDS 09.05.2022 14:43 CET
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