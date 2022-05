NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Onlinebrokers Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der April habe den erwarteten Rückgang der Handelsaktivität bei Privatkunden sowie der Volatilität gezeigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen seien die Download-Zahlen der App gestiegen. Flatexdegiro baue seit Jahresbeginn gegenüber der Konkurrenz den Vorsprung bei der Neukundengewinnung wie von ihm erwartet aus./gl/ajx



ISIN: DE000FTG1111

