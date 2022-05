DJ Omega AG und Realcube: Schnellere Entscheidungen zur Portfoliosteuerung

Zusammenarbeit der Omega AG mit Realcube "Schnellere Entscheidungen zur Portfoliosteuerung"

München, 9. Mai 2022

Der Immobilieninvestor Omega AG und das Technologie-Unternehmen Realcube haben kürzlich eine Kooperation vereinbart, um das Immobilienmanagement auf eine neue Stufe zu heben. Die Omega-Gruppe konzentriert sich auf den Aufbau und die Entwicklung eines renditestarken deutschlandweiten Immobilienportfolios. Realcube bietet mit seiner fortschrittlichen API-First-Lösung und Cloud-Plattform dem Omega-Immobilienmanagement den Service, den Datenfluss zu optimieren und die derzeit in mehreren Systemen vorhandenen Informationen an einem Ort zu konsolidieren. Realcube verbindet das Property- und Asset Management sowie die ERP-Systeme mit seiner Plattform, um so die Daten für alle Beteiligten am Immobilienmanagement zentral zugänglich zu machen.

Omega-CFO Ralf de la Camp Gruber erklärt: "Der Schritt, uns beim künftigen Immobilien- und Portfoliomanagement für die Cloud-Plattform-Lösung von Realcube zu entscheiden, basiert auf der Überzeugung, dass Zeit- und Informationsverluste zwischen Systemen wegfallen werden. Zudem werden wir verschiedene Proptech-Lösungen anbinden. Mit der vorausschauenden Analyse und dem Reporting in Echtzeit dank Realcube können wir in Zukunft schnellere Entscheidungen zur Portfoliosteuerung treffen."

Realcube-CEO Dr. Uwe Forgber sagt: "Durch den Einsatz unserer Plattform kann die Omega AG nicht nur das Stammdatenmanagement über die verschiedenen Unternehmen innerhalb ihrer Organisation hinweg durchführen, sondern auch ein effektiveres Berichtswesen erstellen." Realcube bietet standardisierte Dashboards, vom Leerstandsmanagement bis zur Portfolioübersicht, die von Omega für das Reporting genutzt werden. "In Zukunft wird die Realcube-Plattform von Omega auch für die Verfolgung der ESG-Leistung und weiterer nachhaltiger Bestrebungen im gesamten Immobilienportfolio genutzt", so Forgber.

Über die Omega AG Die Omega AG mit Sitz in München ist ein im Jahr 2011 gegründeter, wachstumsstarker Immobilieninvestor mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien. Die Omega Gruppe fokussiert sich auf den Aufbau und die Entwicklung eines renditestarken deutschlandweiten Bestandsportfolios. Darüber hinaus bietet sie Advisory- und Asset Management-Mandate für institutionelle Immobilienfonds an. Weiterhin betreibt Omega Projektentwicklungen mit Schwerpunkt am Standort München. Der Omega-Immobilienbestand umfasst aktuell über 7.090 Assets im Management.

Über Realcube Realcube ist die Cloud-Plattform für eine smarte und flexible Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Sie vereint die Kraft von Daten und Technologie mit einem stetig wachsenden Angebot innovativer Proptech-Partner und -Anwendungen für eine neue Art der Business Intelligence. Daten fließen dank API-First-Ansatz ungehindert und in Echtzeit über den gesamten Lebenszyklus von Bestandsimmobilien. Immobilienunternehmen nutzen damit erstmals die vollständige Datenbasis ihrer Portfolien. Durch die neue Transparenz und KI-gestützte Korrelationen werden Entscheidungen in Echtzeit und Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen möglich. Die Realcube-Plattform ist die unverzichtbare Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung und ein ESG-konformes Immobilienmanagement.

